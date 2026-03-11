8-M
La película «Siempre nos quedará mañana», en A Ramallosa
Con motivo del Mes da Muller, el Concello de Nigrán proyecta mañana jueves, día 12, en el cine municipal de A Ramallosa la película «Siempre nos quedará mañana» a las 19.00. Se trata de una comedia italiana de 2023, dirigida por Paola Cortellesi y ambientada en la Roma de posguerra. La protagonista es una mujer atrapada en un matrimonio violento.
