La película «Siempre nos quedará mañana», en A Ramallosa

Con motivo del Mes da Muller, el Concello de Nigrán proyecta mañana jueves, día 12, en el cine municipal de A Ramallosa la película «Siempre nos quedará mañana» a las 19.00. Se trata de una comedia italiana de 2023, dirigida por Paola Cortellesi y ambientada en la Roma de posguerra. La protagonista es una mujer atrapada en un matrimonio violento.

De una agresión tras una intimidación con nunchakus, al lanzamiento de gel hidroalcohólico a los ojos: enemistad entre vecinos de Ourense con versiones opuestas

De OBK a Pablo López: los conciertos que llegarán a Vigo y su área de aquí a junio

La guerra dispara la demanda de gasoil en hogares de 50.000 a 200.000 litros diarios

El clima bélico arroja incertidumbre sobre una Semana Santa pendiente de reservas

Resiliencia: un laboratorio de ideas en el Val Miñor frente al cambio climático

El invierno meteorológico deja hasta un 60% más de lluvia en las comarcas

La Audiencia de Vigo allana la vuelta a Nepal de los tripulantes del «Karar» seis años después

El vacío que deja Miguel Román: Giráldez tendrá que tirar de fondo de armario

