Panxón estrena el mayor camping de autocaravanas de Galicia con visitas de siete países

El primer camping exclusivo de autocaravanas, caravanas y campers del Val Miñor es también el más grande de Galicia, y del Noroeste peninsular según sus promotores, y ha abierto al fin después de tres años de trámites burocráticos y preparativos. El Ledicia Camper Park se sitúa en la histórica finca Manzanares de Panxón, en la Rúa Otero Pedrayo, y ofrece un total de 131 plazas con todos los servicios necesarios para disfrutar de una confortable estancia en un entorno inigualable.

El tirón de alternativas como esta es tal que, sin apenas promoción, ha recibido decenas de visitas en apenas una semana de actividad de siete nacionalidades distintas. Además de españoles, pernoctaron en el recinto franceses, alemanes, suizos, holandeses, británicos y canadienses.

La sociedad viguesa Recavaz Camper está detrás de este pionero proyecto en una comarca que presume de turística pese a carecer de oferta para los autocaravanistas, una cada vez más numerosa «tribu» de viajeros que optan por llevarse la casa a cuestas a cualquier rincón del planeta. Los clientes convivirán en la parcela señorial con elementos patrimoniales protegidos como un hórreo de once pies con palomar, datado de 1843, y una casona también del siglo XIX. De ahí que la espera por los informes de la Dirección Xeral de Patrimonio demorasen más de lo esperado la apertura del negocio ubicado a 800 metros de la playa.

Cuatro puertos de vaciado y uno de lavado

Los usuarios se encontrarán con parcelas de 48 metros cuadrados y rodeadas de vegetación. Cada una de ellas cuenta con una alfombra de césped artificial y holgura suficiente, explican los impulsores del proyecto, para desplegar toldos, abrir ventanas y colocar mesas y sillas fuera. Cada una de ellas cuenta con agua potable y el 75% disponen de electricidad. Para limpiar depósitos y habitáculo cuentan con cuatro puertos de vaciado y llenado y uno de lavado.

La wifi es gratuita y hay parque infantil con tirolina, toboganes, columpios y toda clase de juegos, además de un área canina de 500 metros cuadrados con juegos de «agility» y piscina para mascotas. Los visitantes dispondrán también de una alberca tradicional restaurada con agua de manantial propio.

Como servicios adicionales, Ledicia Camper Park ofrece también fuentes de agua potable, tres zonas de barbacoa, alquiler de bicicletas con y sin motor, servicio de lavadoras y secadoras, así como lavaderos y fregaderos.

Otro con 50 plazas

De ningún campamento para este tipo de vehículos habitables, Nigrán pasará pronto a contar con dos. Al de Panxón se sumará otro en Camos, impulsado por la empresa también viguesa Bealce Lecer S.L., en el Camiño do Sueiro, en Camos.

Noticias relacionadas

Será un recinto con capacidad para 50 plazas en unos terreos de 6.300 metros cuadrados en las proximidades de la Rúa dos Pazos y junto al río Muíños. Allí encontrarán también los usuarios todos los servicios para pernoctar a poco más de 5 kilómetros de la costa. Además de habilitar los espacios para aparcar y sanear las caravanas y autocaravanas, el proyecto incluye la restauración del antiguo molino existente en la finca, conocido como Muíño do Grilo, para lo que dispone de autorización de Patrimonio, así como de los organismos Augas de Galicia y de Turismo de Galicia. La evaluación ambiental exige la protección del cauce y su ribera, así como la plantación de especies acordes al ecosistema fluvial.