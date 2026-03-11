Formación
Nigrán ofrece cursos para mejorar el manejo de internet
El Concello de Nigrán organiza con la Fundación Cibervoluntarios dos cursos presenciales de competencias digitales para adultos empadronados. Uno se titula «Iniciación al mundo digital» y se impartirá los días 8, 9, 15 y 16 de abril de 10.00 a 13.00. Y el otro, «Apps para gestionar trámites en internet», los días 22, 23, 29 y 30 de abril. Las inscripciones pueden realizarse hasta este viernes a través de cim@nigran.org.
