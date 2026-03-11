Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Efectos de la Guerra en GaliciaDesahuciadas en O Porriño⚽Miguel Román, lesionadoSedes del MundialPatinetres Trucados VigoAbre Olimpia Valencia
instagramlinkedin

Formación

Nigrán ofrece cursos para mejorar el manejo de internet

El Concello de Nigrán organiza con la Fundación Cibervoluntarios dos cursos presenciales de competencias digitales para adultos empadronados. Uno se titula «Iniciación al mundo digital» y se impartirá los días 8, 9, 15 y 16 de abril de 10.00 a 13.00. Y el otro, «Apps para gestionar trámites en internet», los días 22, 23, 29 y 30 de abril. Las inscripciones pueden realizarse hasta este viernes a través de cim@nigran.org.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El enredo judicial en torno a la cúpula acristalada del Celta
  2. De aldea vaciada a destino internacional: el proyecto en el rural de Ourense de Jonathan y Adrián
  3. El Gobierno de Portugal aplica una rebaja «extraordinaria» de los impuestos a la gasolina por la guerra en Oriente Medio
  4. El otro milagro de Madonna con el Celta: «Hola Borja Iglesias, quería pedirte un favor; yo soy del Dépor...»
  5. Una madre con una hija de 10 años en O Porriño: «Llegué del trabajo y vimos que ya no teníamos casa»
  6. La AP-53 se sitúa entre las autopistas de España que más tráfico ganó en 2025
  7. El tiempo da un vuelco en Galicia: lluvia, aire frío y un respiro a mitad de semana en Vigo
  8. Galicia queda desconectada de Valencia en avión: tres aerolíneas diferentes cancelan las rutas desde Vigo, Santiago y A Coruña

De una agresión tras una intimidación con nunchakus, al lanzamiento de gel hidroalcohólico a los ojos: enemistad entre vecinos de Ourense con versiones opuestas

De una agresión tras una intimidación con nunchakus, al lanzamiento de gel hidroalcohólico a los ojos: enemistad entre vecinos de Ourense con versiones opuestas

De OBK a Pablo López: los conciertos que llegarán a Vigo y su área de aquí a junio

De OBK a Pablo López: los conciertos que llegarán a Vigo y su área de aquí a junio

La guerra dispara la demanda de gasoil en hogares de 50.000 a 200.000 litros diarios

La guerra dispara la demanda de gasoil en hogares de 50.000 a 200.000 litros diarios

El clima bélico arroja incertidumbre sobre una Semana Santa pendiente de reservas

El clima bélico arroja incertidumbre sobre una Semana Santa pendiente de reservas

Resiliencia: un laboratorio de ideas en el Val Miñor frente al cambio climático

Resiliencia: un laboratorio de ideas en el Val Miñor frente al cambio climático

El invierno meteorológico deja hasta un 60% más de lluvia en las comarcas

El invierno meteorológico deja hasta un 60% más de lluvia en las comarcas

La Audiencia de Vigo allana la vuelta a Nepal de los tripulantes del «Karar» seis años después

La Audiencia de Vigo allana la vuelta a Nepal de los tripulantes del «Karar» seis años después

El vacío que deja Miguel Román: Giráldez tendrá que tirar de fondo de armario

El vacío que deja Miguel Román: Giráldez tendrá que tirar de fondo de armario
Tracking Pixel Contents