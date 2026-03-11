Convocan una manifestación contra los nuevos proyectos eólicos de A Groba

Una marcha recorrerá de nuevo este domingo las cumbres de la Serra da Groba para decir otra vez no a los parques eólicos. Las plataformas SOS Groba y Turonio, el Instituto de Estudos Miñoráns (IEM) y las comunidades de montes de Viladesuso y Mougás, ambas en Oia, la han convocado para mostrar su rechazo "á insistente ameaza da instalción de Proxectos industriais eólicos" en su territorio. La cita será este 15 de marzo a las 11.00 horas en Alto da Mata, en el punto kilométrico 10,00 de la carretera EP-2022 Baiona-Loureza. Coordenadas: 42.080146” -8,840318”.

Así lo han anunciado este miércoles en una rueda de prensa en Gondomar, a la que han asistido también representantes de los comuneros de Belesar (Baiona) y Borreiros (Gondomar), también afectados por el paso de la línea de evacuación de los parques hasta la estación de transformación de la parroquia gondomareña.

Hace apenas cinco años, el 16 de mayo de 2021, un millar de personas realizaban el mismo recorrido para plantar cara a los proyectos que entonces estaban previstos en los montes de Oia y Baiona, con 48 aerogeneradores gigantes en proyecto. La Consellería de Medio Ambiente echó abajo todas aquellas iniciativas por su impacto paisajístico y en el patrimonio histórico. La última declaración de impacto ambiental (DIA) desfavorable contra aquellos parques se publicó en el DOG hace dos años, en febrero de 2024.

La lucha ciudadana no había finalizado. El pasado 4 de febrero, el boletín oficial de la Xunta publicaba la solicitud de otros cuatro aerogeneradores en los mismos montes que sirven de frontera entre las comarcas del Val Miñor y el Baixo Miño, concretamente en Viladesuso, muncipio de Oia. Miden 1,88 metros de alto (105 metros de poste y 73 de pala) y los promueven las sociedades Savanna Power Solar 21 y Arnea Power Solar 9, con domicilio social en Sevilla. Se llaman Margarita 18, Cote, Nao 19 y Galera 25 y cada uno cuenta con 4,99 megavatios de potencia.

El plazo de alegaciones contra estos nuevos proyectos todavía está abierto hasta el día 18 de marzo y los colectivos que han puesto en marcha una campaña masiva de recogida cuantifican ya más de 70.000, según han indicado en su comparecencia. Los convocantes animan a firmar los escritos de alegaciones disponibles en la web https://www.salvemosmonteferro.org/alegacion, además de invitar a los alcaldes de Oia, Baiona y Gondomar a la protesta de este domingo.