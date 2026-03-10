Nigrán forma a 22 personas para trabajar en ayuda a domicilio

Si hay un sector con demanda de empleo es el de los cuidados y el Concello de Nigrán ofrece formación a vecinas y vecinos desempleados y en riesgo de exclusión para que lo consigan casi de inmediato . De paso, ayuda a cubrir las necesidades de su propio Servizo de Axuda a Domicilio (SAF), que ha ampliado en presupuesto y volumen de atención de manera considerable. En colaboración con la Fundación ECCA Social, la Administración municipal ofrece un curso oficial para obtener el título de Atención Sociosanitaria a Personas en Domicilio, imprescindible para trabajar en el sector público. Un total de 22 personas, 21 mujeres y un hombre, han iniciado las clases en el centro antena ubicado en la rúa Otero Pedrayo.

Recibirán 300 horas de formación teórica todos los martes hasta mediados de junio y a continuación realizarán otras 150 horas de prácticas en empresas a través del proceso ARA (Avaliación, Recoñecemento e Acreditación) de competencias profesionales en Galicia, que permite obtener una acreditación oficial basada en la experiencia laboral y que incluye asesoramiento y evaluación.

La necesidad de este tipo de profesionales es alta en el municipio porque el Ayuntamiento cuenta desde agosto con una nueva empresa de gestión del SAF tras triplicarse casi el presupuesto, de 580.000 a 1,5 millones de euros anuales, con el objetivo de dar cobertura a la totalidad de grandes dependientes (grado 3) que registra el municipio y a los que surjan en los 3 años que durará el contrato. La adjudicataria, Attende Care, cuida a un total de 62 personas en la actualidad y cada mes se dan de alta nuevos usuarios, por lo que se estima llegar a cerca de cien en 2028, según explican desde el Concello.

«Traballo asegurado»

Así que el alumnado de este curso, estima el alcalde, Juan González, «vai saír con traballo asegurado porque neste sector a demanda de xente con titulación é tremenda». El regidor incide precisamente en que para ofrecer al usuario del SAF de Nigrán una atención de calidad es requisito imprescindible poseer esta acreditación o la de auxiliar de enfermería.

Esta acción formativa forma parte del programa ECCA INNOVA, itinerario de inclusión sociolaboral, subvencionado por la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia y cofinanciado parcialmente por la Unión Europea en el marco del Programa FSE+ Galicia 2021-2027.

«A formación ocupacional que inclúe o proxecto ten moita demanda actualmente debido o envellecemento da poboación e da falta de profesionais coa formación axeitada no ámbito da atención a persoas dependentes no domicilio», corrobora la encargada de impartir las clases.