Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra Oriente PróximoCúpula acristalada CeltaBiografía fundador PescanovaManifestación 8M VigoCelta-Olympique de LyonSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Cuidados

Nigrán forma a 22 personas para trabajar en ayuda a domicilio

Un curso municipal trata de cubrir la demanda del servicio municipal, que se ha ampliado, y ofrecer un futuro a gente en riesgo de exclusión

Las clases han comenzado en el centro antena nigranés. |

Las clases han comenzado en el centro antena nigranés. |

R. V.

Nigrán

Si hay un sector con demanda de empleo es el de los cuidados y el Concello de Nigrán ofrece formación a vecinas y vecinos desempleados y en riesgo de exclusión para que lo consigan casi de inmediato . De paso, ayuda a cubrir las necesidades de su propio Servizo de Axuda a Domicilio (SAF), que ha ampliado en presupuesto y volumen de atención de manera considerable. En colaboración con la Fundación ECCA Social, la Administración municipal ofrece un curso oficial para obtener el título de Atención Sociosanitaria a Personas en Domicilio, imprescindible para trabajar en el sector público. Un total de 22 personas, 21 mujeres y un hombre, han iniciado las clases en el centro antena ubicado en la rúa Otero Pedrayo.

Recibirán 300 horas de formación teórica todos los martes hasta mediados de junio y a continuación realizarán otras 150 horas de prácticas en empresas a través del proceso ARA (Avaliación, Recoñecemento e Acreditación) de competencias profesionales en Galicia, que permite obtener una acreditación oficial basada en la experiencia laboral y que incluye asesoramiento y evaluación.

La necesidad de este tipo de profesionales es alta en el municipio porque el Ayuntamiento cuenta desde agosto con una nueva empresa de gestión del SAF tras triplicarse casi el presupuesto, de 580.000 a 1,5 millones de euros anuales, con el objetivo de dar cobertura a la totalidad de grandes dependientes (grado 3) que registra el municipio y a los que surjan en los 3 años que durará el contrato. La adjudicataria, Attende Care, cuida a un total de 62 personas en la actualidad y cada mes se dan de alta nuevos usuarios, por lo que se estima llegar a cerca de cien en 2028, según explican desde el Concello.

«Traballo asegurado»

Así que el alumnado de este curso, estima el alcalde, Juan González, «vai saír con traballo asegurado porque neste sector a demanda de xente con titulación é tremenda». El regidor incide precisamente en que para ofrecer al usuario del SAF de Nigrán una atención de calidad es requisito imprescindible poseer esta acreditación o la de auxiliar de enfermería.

Esta acción formativa forma parte del programa ECCA INNOVA, itinerario de inclusión sociolaboral, subvencionado por la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia y cofinanciado parcialmente por la Unión Europea en el marco del Programa FSE+ Galicia 2021-2027.

Noticias relacionadas

«A formación ocupacional que inclúe o proxecto ten moita demanda actualmente debido o envellecemento da poboación e da falta de profesionais coa formación axeitada no ámbito da atención a persoas dependentes no domicilio», corrobora la encargada de impartir las clases.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno de Portugal aplica una rebaja «extraordinaria» de los impuestos a la gasolina por la guerra en Oriente Medio
  2. El enredo judicial en torno a la cúpula acristalada del Celta
  3. Lola Galovart, Valedora da Cidadanía de Vigo, herida grave y en la UCI por el accidente de la AP-9 del sábado
  4. Chayanne, segunda confirmación de los conciertos de Castrelos en Vigo
  5. El otro milagro de Madonna con el Celta: «Hola Borja Iglesias, quería pedirte un favor; yo soy del Dépor...»
  6. Madonna responde al Celta y zanja el misterio de su camiseta: «¡La llevo puesta y represento a tu equipo con todo mi espíritu!»
  7. De aldea vaciada a destino internacional: el proyecto en el rural de Ourense de Jonathan y Adrián
  8. La AP-53 se sitúa entre las autopistas de España que más tráfico ganó en 2025

Alumnos del área de Vigo ya reciben en los institutos terapia individual por sus adicciones

Alumnos del área de Vigo ya reciben en los institutos terapia individual por sus adicciones

Aranda y Tubau: «Queremos tender un puente con la sabiduría china»

Aranda y Tubau: «Queremos tender un puente con la sabiduría china»

El turno de oficio echa humo: Galicia registra la cifra de solicitudes más alta de la década

El turno de oficio echa humo: Galicia registra la cifra de solicitudes más alta de la década

La flota gallega inicia la campaña en Malvinas tras los buenos datos científicos del calamar: «Estamos volviendo a la normalidad»

La flota gallega inicia la campaña en Malvinas tras los buenos datos científicos del calamar: «Estamos volviendo a la normalidad»

La guerra en Oriente Medio pasará una factura de más de 50 millones de euros a los gallegos solo en carburantes

La guerra en Oriente Medio pasará una factura de más de 50 millones de euros a los gallegos solo en carburantes

Las almas de las parroquias de Porriño: el concello homenajea a nueve vecinas veteranas

Las almas de las parroquias de Porriño: el concello homenajea a nueve vecinas veteranas

Giraldez cumple dos años al frente del Celta: así se forjó el entrenador de moda de LaLiga

Giraldez cumple dos años al frente del Celta: así se forjó el entrenador de moda de LaLiga

Gastón Cellerino repite una chilena prodigiosa 18 años después

Gastón Cellerino repite una chilena prodigiosa 18 años después
Tracking Pixel Contents