La líder del PP de Nigrán renuncia a encabezar la lista y a dirigir la ejecutiva

El PP de Nigrán busca candidato/a para las municipales de 2027 casi contra reloj. A poco más de un año de la próxima cita local con las urnas, la que se suponía que iba asumir de nuevo el reto de luchar por la Alcaldía contra la mayoría absolutísima del PSOE de Juan González, con sus once de diecisiete concejales, María José Pino, ha anunciado que deja la política.

La todavía portavoz municipal y presidenta de la ejecutiva local del Partido Popular de Nigrán comunicó su decisión, «muy meditada», a sus compañeros y a la dirección provincial hace unos días. Ayer se la confirmaba a este diario y explicaba que responde a «motivos estrictamente personales».

Pino seguirá al frente del grupo municipal como portavoz en los plenos hasta las elecciones de 2027 y también mantendrá el cargo de presidenta de la ejecutiva local hasta que se nombre una gestora de cara a la convocatoria de un congreso del que saldrá una nueva directiva. «Mi obligación con los vecinos de Nigrán sigue intacta y seguiré trabajando en defensa de sus intereses por responsabilidad», asegura.

Eso sí, a partir de las elecciones pasará a una segunda línea, «como militante y nada más» y «dispuesta a ayudar como vecina a quien lo necesite». Se siente «muy agradecida» con sus compañeros, «por la confianza y el apoyo que siempre me han demostrado» y «por su compromiso, su sinceridad y por haber creíodo en mí hasta el último momento».

Se va, asegura, «muy contenta de haber conseguido unir a la derecha de Nigrán». Numerosos integrantes del partido independiente Unión Centrista de Nigrán (UCN) —antiguos militantes y simpatizantes del PP muchos de ellos que habían dejado sus siglas desencantados— regresaron al PP antes de las últimas elecciones. De hecho, Rosario Valverde, que había ocupado el número dos de UCN, formó parte también en el segundo puesto de la candidatura de Pino en 2023.

Candidata de facto

Aunque no había recibido confirmación oficial por parte del PPdeG ni de la cúpula provincial, todo apuntaba a que María José Pino iba a encabezar la candidatura popular en Nigrán por segunda vez en 2027. Así lo había dejado caer el presidente provincial, Luis López,en una reciente reunión en la sede local.

Pero no por ello ha dudado María José Pino a la hora de tomar la determinación de marcharse. Considera que su «ciclo ha terminado» después de más de dos décadas. Formó parte del gobierno municipal del exalcalde Alberto Valverde como concejala de Igualdad, Patrimonio, Juventud y Voluntariado de 2011 a 2015, año en que el partido perdió las elecciones y entró en una crisis interna que logró superar con Pino al frente de la ejecutiva. En 2019 concurrió a las elecciones como número dos de Carlos Abal y en 2023 encabezó al fin la candidatura a la que ahora renuncia.