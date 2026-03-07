Tres marchas miñoranas por el 8-M

La asociación feminista Area Loura convoca mañana domingo tres marchas por la igualdad de sexos para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Las tres saldrán a las 11.30 de los concellos de Nigrán, Baiona y Gondomar para concentrarse en el núcleo de A Ramallosa a las 12.30 horas.