Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en Oriente PróximoSubida Salarial UrgenciasCierra López MoraAVE Lisboa-VigoPrecios Eclipse de SolCelta-Real MadridSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Tres marchas miñoranas por el 8-M

La asociación feminista Area Loura convoca mañana domingo tres marchas por la igualdad de sexos para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Las tres saldrán a las 11.30 de los concellos de Nigrán, Baiona y Gondomar para concentrarse en el núcleo de A Ramallosa a las 12.30 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents