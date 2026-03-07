Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un poste se cae y aísla un barrio de Vilariño

El poste caído, ayer.

El poste caído, ayer. |

El Camiño dos Amieiros quedó totalmente cortado al tráfico ayer por la caída de un poste telefónico, ubicado en el recinto del antiguo de los Padres Franciscanos de Vilariño. Sucedió en torno a las once de la mañana y los bomberos del GES Val Miñor lograron retirarlo una hora después y dejarlo junto a la calzada para que Telefónica se lo lleve.

