Ganchillo para poner en valor a las mujeres y unir a Gondomar

Decenas de personas de diversos colectivos de Gondomar han ganchillado glicinias en las últimas semanas convocadas por el IES Auga da Laxe y el Concello para conmemorar el 8-M y, de paso, socializar y hacer piña. Todo comenzó a raíz de una actividad de crochet que el centro ha puesto en marcha este curso como alternativa al imperante fútbol, para pasar el recreo conversando y conociendo gente , y ha acabado como una manera de unir al tejido asociativo del municipio.