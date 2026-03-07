Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en Oriente PróximoSubida Salarial UrgenciasCierra López MoraAVE Lisboa-VigoPrecios Eclipse de SolCelta-Real MadridSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Detectan un vertido espumoso en el Muíños

La desembocadura del río Muíños, en Praia América, registró durante la mañana de ayer un vertido con espuma blanca junto al que aparecieron varios peces muertos, tal y como denunciaron y fotografiaron algunos viandantes. Concello y Aqualia recorrieron el cauce en busca del origen sin éxito.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents