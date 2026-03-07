Costas plantea eliminar aparcamientos y paseos para salvar Praia América

Ahora es el momento de las reparaciones urgentes para restituir servicios y ayudar a la arena a volver a su sitio, pero los destrozos provocados por la última cadena de borrascas en comunión con las mareas vivas llevan al departamento estatal de Costas a plantearse medidas a largo plazo para proteger a Praia América de los envites del cambio climático.

El departamento estatal pone en marcha un estudio de alternativas para tratar de alargar la vida del principal arenal nigranés y contempla, entre otras, eliminar algunas de las zonas de aparcamiento actuales y tramos del paseo existente. ¿Para qué? Para permitir que las dunas crezcan y sirvan de protección al espacio costero.

Así lo plantearon ayer el propio director del Servicio Provincial de Costas, Miguel García, y técnicos del organismo durante una visita al arenal para comprobar los daños causados por los temporales del arranque del año. Las dunas de Gaifar quedaron arrasadas y los destrozos se extendieron a las pasarelas de madera para acceder a la arena, las duchas y buena parte de la barandilla del paseo y su pavimento.

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico destinará 220.000 euros a las reparaciones y a trabajos como grandes movimientos de tierras que contribuyan a regenerar más rápidamente el ecosistema dunar y evitar que continúe acelerándose la erosión. Se repondrán además los accesos peatonales a la playa y se rediseñará la gran pasarela de madera de Praia América, cerrada por los destrozos. La licitación de los trabajos se realizará en las próximas semanas por urgencia con la intención de desarrollarlos en abril, de manera que el arenal esté listo antes de la temporada de baño.

Paseo de Panxón

La intervención de Costas no incluye el paseo marítimo de Panxón, cuyas barandillas se llevó el oleaje, además de baldosas y cascotes. Será el Concello de Nigrán el que se ocupe de resolver estos daños con fondos propios en cuanto sea posible, confirma el alcalde.

González agradece a Costas la rápida respuesta y el interés por pensar en el problema a largo plazo. «Plantéxannos a posibilidade de realizar un estudo sempre que nós esteamos dispostos a asumir medidas que poden ser complicadas como retirar aparcamentos, tramos de paseo... Nós estamos dispostos a escoitar porque senón imos deixar un futuro moi negro para Praia América», señala.

Serán actuaciones que implicarán cambios en el Plan Especial de Ordenación do Litoral en el término municipal de Nigrán para avanzar en el deslinde marítimo-terrestre con el objetivo de que el espacio dunar crezca a cambio de buscar alternativas de aparcamiento.

Ambas administraciones acordaron además que Costas evalúe el desprendimiento de tierra de Monte Lourido para buscar también en esa zona la mejor solución de regeneración.