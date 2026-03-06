Retoman contra reloj las obras paradas del parque de A Ramallosa

La reforma del parque infantil de A Ramallosa y su entorno se reanuda al fin tras meses paralizada. La mayor parte de la obra civil está finalizada, según asegura el alcalde, Juan González, y resta la colocación de los juegos y la pavimentación del espacio lúdico de manera segura para los más pequeños. Ayer se descargaron materiales para ello en el entorno y está previsto que la instalación se realice en los próximos días.

Corre prisa finalizar los trabajos para evitar perder la subvención de la Diputación de Pontevedra, que sufraga el 80% del proyecto, licitado en cerca de un millón de euros. Y es que la intervención tenía que estar terminada en noviembre y la línea de ayudas provinciales daba plazo hasta fin de año para ello. Al retrasarse por cuestiones operativas de la constructora, el organismo otorgó una prórroga que finaliza el próximo 31 de marzo.

Ante la imposibilidad de acabar el proyecto en ese tiempo, la adjudicataria inicial, Oresa, cedió el contrato a otra compañía, Galaicos, que ha tomado ya las riendas de los trabajos y ha comunicado al gobierno municipal su previsión de finalizar el día 15.

El desvío del carril bici está rematado y algunas de las pavimentaciones. Resta el área de juegos, lo más esperado de la reforma, donde se instalará un faro escalable de 6 metros de altura.