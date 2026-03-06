Prezero recogerá la basura en Nigrán otros diez años por 29,7 millones

Dos años y tres meses han hecho falta para sacar adelante al fin el contrato de la recogida de basura de Nigrán desde que se aprobó la licitación pública, en noviembre de 2023.

Tras un largo procedimiento, paralizado en dos ocasiones por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal) y envuelto en la actualidad en un litigio promovido por el PP ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la mesa de contratación resolvió ayer adjudicar el servicio a la concesionaria actual, Prezero (antes Cespa), por diez años improrrogables y por importe de 29.753.148,21 euros, 1,9 millones menos que el precio de salida de la convocatoria.

La propuesta será ratificada por el pleno a finales de mes, según confirmó el alcalde, Juan González.

La oferta de la adjudicataria que lleva cerca de 22 años prestando el servicio, en precario en los últimos cinco años al caducar el anterior contrato, ha sido la más barata de las tres valoradas por la mesa. Aparte de Prezero, estaban en la terna FCC Medio Ambiente y Acciona-Ingeser.

Se había presentado una cuarta aspirante, la UTE formada por Copasa, Geseco y Oresa, que fue descartada en diciembre ante las acusaciones de la oposición al concejal de Vías e Obras, Rubén Rial, de pretender favorecerla. Hasta entonces participaba en el proceso la asesoría externa que redactó el pliego de la licitación, que le otorgaba la mejor valoración con el respaldo del edil, según recogía un acta de la propia mesa.

El asunto llevó al PP a forzar un pleno extraordinario para exigirle la dimisión sin éxito. Tanto el aludido como el propio regidor negaron rotundamente la influencia del gobierno municipal sobre el procedimiento. Alegaron que la mesa de contratación está integrada únicamente por técnicos, no políticos, y que su criterio sería el único que se tendría en cuenta para adjudicar este contrato que será el más caro de la historia del municipio.

En la valoración de los funcionarios no ha pesado de hecho la controversia generada hace dos décadas con la adjudicación del mismo servicio a la misma compañía, cuando se llamaba Cespa, que acabó con dos exalcaldes y un exconcejal en el banquillo. Se les acusaba de amañar el contrato y fueron absueltos por falta de pruebas.

El nuevo contrato con Prezero se firmará y entrará en vigor una vez la Corporación dé luz verde a la adjudicación en el próximo pleno. «Foi un longo camiño, pero finalmente foi posible grazas ao gran traballo dos servizos técnicos municipais», destacaba ayer el alcalde.

Continúa pendiente el fallo del TSXG respecto al recurso presentado por el PP contra la resolución del Tacgal que desestimaba su denuncia contra el procedimiento, pero finalmente el gobierno municipal ha decidido no interrumpirlo por recomendación de los técnicos municipales.