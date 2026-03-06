Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trump, contra EspañaSupremo expropiaciones eólicosCentro Salud Olimpia ValenciaFreno al vinoEl Tiempo en GaliciaCelta-Real MadridSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Pablo Batalla presenta su libro en Gondomar

La librería Libraida de Gondomar acoge hoy a las 20.00 horas la presentación del ensayo «La bandera en la cumbre. Una historia política del montañismo», editado por Capitán Swing, a cargo de su autor, el historiador y traductor asturiano Pablo Batalla Cueto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents