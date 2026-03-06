Baiona, ejemplo de pesca para la India
Una delegación de la India con representantes de dos puertos pesqueros estratégicos visitó ayer Baiona y se reunió con el patrón mayor, Roberto Cabral, y con el gobierno municipal. La visita se enmarca en un proyecto de colaboración de la FAO con el Gobierno indio en el que colaboran la Xunta y el Puerto de Vigo.
