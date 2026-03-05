Nigrán crea un área de recreo en A Foz con alerta led de pleamar

A los pies de la alameda de San Campio, en a Ramallosa, bajando a la orilla del estuario de A Foz, donde desemboca el río Miñor, y a pocos metros del puente románico, hubo una fuente con lavadero que sirvió de punto de encuentro a generaciones, especialmente mujeres, para surtirse de agua y hacer la colada. El caño y el pilón ya no existen y la degradación se ha apoderado con los años del espacio que el Concello de Nigrán recupera por 66.000 euros a través de la organización Galicia Suroeste con fondos europeos.

El proyecto, cuyas obras han comenzado esta semana, habilita un lugar de recreo a dos alturas: a pie de marisma se acondicionarán muros y pavimentos y se recolocará el banco existente, además de instalar un sistema de iluminación led que ayudará a garantizar la seguridad avisando de inundación por subida de la marea. Arriba, junto a la capilla, se remodelará el pavimento con materiales que permitan la visión de la parte inferior.