Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Choque diplomático EE UU vs EspañaMuere Trabajador MosHotel sin personalEstafa Obras VigoMuere Fernando ónegaSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

En el lugar de la antigua fuente y lavadero

Nigrán crea un área de recreo en A Foz con alerta led de pleamar

Los trabajos han arrancado esta semana junto a la alameda. |

Los trabajos han arrancado esta semana junto a la alameda. |

Redacción

Nigrán

A los pies de la alameda de San Campio, en a Ramallosa, bajando a la orilla del estuario de A Foz, donde desemboca el río Miñor, y a pocos metros del puente románico, hubo una fuente con lavadero que sirvió de punto de encuentro a generaciones, especialmente mujeres, para surtirse de agua y hacer la colada. El caño y el pilón ya no existen y la degradación se ha apoderado con los años del espacio que el Concello de Nigrán recupera por 66.000 euros a través de la organización Galicia Suroeste con fondos europeos.

El proyecto, cuyas obras han comenzado esta semana, habilita un lugar de recreo a dos alturas: a pie de marisma se acondicionarán muros y pavimentos y se recolocará el banco existente, además de instalar un sistema de iluminación led que ayudará a garantizar la seguridad avisando de inundación por subida de la marea. Arriba, junto a la capilla, se remodelará el pavimento con materiales que permitan la visión de la parte inferior.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents