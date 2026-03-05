Medio Ambiente
Campaña de alegaciones contra los nuevos eólicos en A Groba
Ya están disponibles varios modelos de alegación contra los nuevos parques eólicos previstos en la Serra da Groba. Los interesados pueden firmar y enviar su recurso directamente a la Consellería de Medio Ambiente vía telemática a través del sitio web salvemosmonteferro.org/alegacion, o bien descargarse el documento que el BNG de Gondomar ofrece en su web.
Los nacionalistas gondomareños recogerán las alegaciones firmadas este sábado, día 7, en la plaza Rosalía de Castro de 11.30 a 13.00 y de 18.00 a 19.30 en el centro cultural de Borreiros para llevarlas a la Xunta antes del día 18. Han presentado además una moción para solicitar al pleno su rechazo oficial a los proyectos. Los cuatro aerogeneradores están previstos en Oia y la línea de evacuación subterránea atraviesa Belesar y Borreiros, «limitando os usos do solo e xerando riscos de danos por excavacións», afirman.
