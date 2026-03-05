Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baiona conmemora el 8-M con circo, teatro, juegos y cuentos

Redacción

Baiona

«Baiona lila», el programa del Concello baionés para conmemorar el 8-M, arranca mañana viernes 6 con un acto institucional a las 13.00 en el multiusos de Sabarís con escolares y música.

En el mismo lugar tendrá lugar el domingo 8 una gala a partir de las 17.00 con las mejores artistas gallegas de circo y clown. A lo largo de la próxima semana se llevarán cuentos y juegos sobre la igualdad a los centros educativos.

