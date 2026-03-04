Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reabre el carril de la AG-57 en Gondomar

La Xunta ha reabierto al tráfico el carril de la autopista AG-57 cerrado hae dos semanas por un alud de tierra ocasionado tras las intensas precipitaciones de los últimos meses. Las obras, informa la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, continúan con un coste estimado de 110.000 euros.

