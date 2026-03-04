Un millón para renovar y cubrir las pistas de tenis de Panxón

Las concurridas pistas de tenis de Gaifar, a escasos metros de la playa en Panxón, presentan un notable deterioro al que el Concello de Nigrán quiere poner fin con un proyecto para rehabilitar, modernizar y optimizar el emblemático complejo deportivo, que visitan decenas de personas a diario, tanto a través de las actividades municipales como de forma particular mediante reserva.

El gobierno municipal destinará este año un millón de euros, financiados gracias a una subvención del Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas de la Diputación, a la intervención que además de renovar la pavimentación de las canchas y modernizar su alumbrado las dotará de unas cubiertas que permitirán usarlas en caso de lluvia.

El proyecto firmado por el estudio de arquitectura Gándara#Pons, el mismo que diseñó la multipremiada biblioteca municipal, contempla la repavimentación y renovación de las superficies deportivas que presentan desgaste y fisuras con nuevos revestimientos antideslizantes a base de resinas. El diseño prevé la sustitución del cierre perimetral del recinto con materiales resistentes y adecuados al entorno costero.

Las pistas en la actualidad. / Marta G. Brea

El recinto mantendrá el mismo tamaño aunque se reorganizarán los espacios. Las tres pistas de tenis continuarán como hasta ahora, una de ellas cubierta con una sola bóveda, y la pista multideporte variará. Mantendrá la cancha de minibasket y parte de su superficie será ocupada por las dos nuevas pistas de pádel, ambas también cubiertas con una estructura de dos bóvedas.

La remodelación de la iluminación incluye el traslado de báculos y la dotación de nuevos focos en las pistas cubiertas, todo ello con tecnología led, lo que permitirá una mayor eficiencia energética y ahorro y una ampliación del horario de uso en invierno.

Se trata, explica el alcalde, Juan González, de «mellorar un espazo espectacular que temos nun lugar espectacular e que precisa unha renovación». Hace años que el gobierno municipal planea la reforma con cubierta que hasta ahora no había obtenido los permisos necesarios por afectar las soluciones presentadas al funcionamiento del faro de Canido, a pocos metros, argumenta el regidor.

La inversión está prevista este año, aunque no forma parte del presupuesto municipal de 18,4 millones de euros que el gobierno socialista aprobó ayer en pleno con los votos en contra de los ediles del PP y del BNG. Las cuentas se incrementan en un millón de euros que, según criticó el portavoz nacionalista, Xavier Rodríguez, «non redundan en maiores investimentos ou actividades necesarias para a veciñanza», sino que «o groso desta suba (700.000 euros) lévao o gasto en bens correntes e servizos ao encarecerse notablemente a prestación cos novos contratos que se están licitando», en referencia a la recogida de la basura y el mantenimiento de jardines.