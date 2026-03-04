Música clásica este sábado en Nigrán

El II Ciclo de Música Clásica del Concello de Nigrán finaliza este sábado, día 7, con el espectáculo «Proyecto Magnard» a las 20.00 en el auditorio. Se trata de un quinteto de flauta, clarinete, oboe, fagot y piano fundado en 2025 por músicos de la Orquesta Vigo 430 y de Casperverk.