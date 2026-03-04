Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Música clásica este sábado en Nigrán

El II Ciclo de Música Clásica del Concello de Nigrán finaliza este sábado, día 7, con el espectáculo «Proyecto Magnard» a las 20.00 en el auditorio. Se trata de un quinteto de flauta, clarinete, oboe, fagot y piano fundado en 2025 por músicos de la Orquesta Vigo 430 y de Casperverk.

