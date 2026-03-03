La última fase de la humanización de Sabarís comenzará antes del verano

Las obras regresarán esta primavera a Sabarís y se prolongarán hasta el año que viene. La última fase de la humanización del barrio baionés, la que afecta a parte de la avenida Julián Valverde y a la Rúa Porta do Sol, arrancará en cuestión de semanas, según las previsiones del gobierno municipal tras el pleno extraordinario celebrado ayer en el que la Corporación dio luz verde por unanimidad a la adjudicación del proyecto a la compañía Covsa (Construcciones, Obras y Viales S.A.) por 1.812.549,37 euros, financiados por la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas.

El trámite coincidió precisamente ayer con la rotura de una tubería de la red de suministro de agua en Porta do Sol, que levantó un «géiser» de varios metros de alto y que tuvieron que resolver operarios municipales en plena mañana de mercadillo de los lunes. Una muestra del deterioro que presentan las conducciones subterráneas del entorno, que serán sustituidas con esta intervención. En la superficie, el proyecto renovará los 1,1 kilómetros de travesía urbana desde la rotonda de Santos Peralba hasta el cruce con la calle José Pereira Troncoso para homogeneizarla con las fases anteriores en Julián Valverde y Areas, ejecutadas en 2012 y 2016, respectivamente. Las aceras se ensancharán hasta un mínimo de 1,80 metros y la calzada, de 3,5 metros de ancho, será de sentido único hacia Baiona. La obra incluye jardinería, el acondicionamiento del entorno del antiguo mercado, la dotación de 76 plazas de aparcamiento y el soterrado del cableado, así como la limpieza y restauración del puente románico de Victoria Cadaval. .

El Concello ha dado por finalizada en navidades la reforma de esta plaza, a falta de detalles como la puesta en funcionamiento de los chorros de agua ornamentales. No coincidirán finalmente con las obras de transformación del vial como estaba previsto. Y es que el proceso de contratación de Porta do Sol se ha demorado con la licitación previa de la dirección de obra, explica el concejal de Urbanismo, José Ángel Bahamonde: «Al tratarse de una obra tan importante, necesitamos un equipo interdisciplinar que la dirija».

Diez meses

En cuanto se publique oficialmente la adjudicación, la constructora, que se compromete a finalizar los trabajos en diez meses, dos menos de los que plantea el pliego de condiciones del concurso público, tiene un mes para comenzar, informa Bahamonde.

El gobierno municipal, recalca el concejal, inicia ahora una ronda de reuniones para coordinar la organización de las obras con la empresa y con los vecinos y comerciantes «con el objetivo de causar las mínimas molestias posibles».

Noticias relacionadas

Habrá que reubicar una vez más el tradicional mercadillo de los lunes mientras duren las obras, avanza el titular de la Concejalía de Urbanismo. Y esa cuestión también se consensuará con los afectados, añade.