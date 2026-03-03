Medio Ambiente
La plataforma contra el relleno de Baiona logra la justicia gratuita
La Xunta se la había denegado pero el TSXG se la concede
Salvemos Santa Marta, la plataforma que lidera la oposición contra el relleno que servirá para ampliar el puerto deportivo y que ha evolucionado en la entidad Movemento Veciñal (MoVe) Baiona, podrá ampliar su lucha a la vía judicial sin coste. La Xunta le había denegado la justicia gratuita pero el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) se la ha concedido.
Además de remitir cientos de denuncias vecinales por la vía administrativa a Portos de Galicia y a la Dirección Xeral de Patrimonio, Salvemos Santa Marta acudió al TSXG para interponer un recurso contencioso administrativo contra la ampliación de la concesión que Portos de Galicia otorgó a la sociedad Porto Deportivo de Baiona S.A. para la construcción y explotación hasta 2052 de 57.186,18 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre en pleno centro urbano. Para evitar gastos, la entidad solicitó la justicia gratuita a la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, que se la denegó.
La asociación recurrió la decisión del departamento autonómico ante el TSXG, que se la ha otorgado al constatar, indica la sentencia, «que la asociación recurrida no tiene ánimo de lucro y que no dispone de recursos para litigar, lo que refuerza que el derecho deba ser concedido al encaminarse su actuación a la defensa del medio ambiente como se acredita de las actuaciones previas realizadas».
