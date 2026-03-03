Nigrán conmemora el 8-M con danza, «escape room» y cine

La programación del Concello de Nigrán con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, ha arrancado esta semana con las actividades «Move-T», a cargo de Hushling Dance, en el pabellón de Panxón. Una sesión de gimnasia activa inauguró el lunes y mañana miércoles está prevista otra de hip-hop de 11.00 a 12.00, otra de barre el jueves a las 11.30 y zumba el viernes a las 18.15. Las inscripciones pueden realizarse hasta el propio día de cada convocatoria llamando al 986383081 o enviando un mail a cim@nigran.org.

Hasta este jueves está abierto también el plazo para anotarse en el «escape room» previsto el sábado, día 7, a las 11.00 en el puerto de Panxón, y titulado «Corresponsabilidade, un reto compartido». Está dirigido a personas de todas las edades, las menores de 12 años acompañadas de un adulto, con un móvil conectado a internet.

El cine municipal de A Ramallosa acogerá este jueves 5 a las 12.00 la proyección de la película «Prefiro condenarme», un documental sobre el juicio por adulterio a una mariscadora de Ferrol en 1972. Y el domingo 8, el auditorio será escenario de la obra de teatro «Ao mellor postor».a las 19.00.