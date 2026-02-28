Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gondomar instala iluminación artística en la iglesia de San Benito

El GDR Galicia Suroeste financia la obra con fondos europeos

El alcalde, Paco Ferreira, con S. González, Á. Fernández y el párroco. | D.P.

D. P.

Gondomar

El Concello de Gondomar ha iniciado los trabajos de iluminación eficiente y artística de la iglesia de San Benito y de su entorno, que financia GDR Galicia Suroeste con fondos europeos Next Generation.

La actuación contempla la instalación de un sistema de iluminación eficiente con tecnología led de bajo consumo, que permitirá reducir el gasto energético y mejorar la sostenibilidad del edificio. Al mismo tiempo, el nuevo diseño lumínico destacará los elementos arquitectónicos y artísticos más relevantes del templo, reforzando su valor histórico y cultural.

De manera especial, el proyecto incluye la iluminación de las escaleras exteriores de la iglesia, espacio emblemático en el que cada año se elaboran los tradicionales tapices florales de Corpus Christi. Dicha intervención permitirá realzar el valor estético de estas composiciones efímeras y mejorar las condiciones de visibilidad y seguridad durante una de las celebraciones más significativas del calendario gondomareño.

La inversión de esta intervención asciende a 62.000 euros, financiados al 100% por el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, y su remate está previsto para el mes de abril, precisamente con el fin de poder contar este mismo año con las mejoras de iluminación durante la celebración del Corpus en Gondomar.

