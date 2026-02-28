Fiesta de Interés Turístico Internacional
Baiona revive su historia: la Arribada conmemora el día en que la villa amplió los horizontes del mundo
La Fiesta de la Arribada siempre es la cita más esperada del año en Baiona, pero este año, si cabe, más. Con el cielo dando una tregua, baioneses y visitantes vistieron sus mejores galas medievales para conmemorar el 533 aniversario de la llegada de la carabela ‘La Pinta’ con la buena nueva de la existencia de América
«No quedaba agua arriba y por eso tenemos el día que tenemos». Así comenzó el alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, su discurso en el acto conmemorativo del 533 aniversario de la llegada de la carabela «La Pinta» al puerto baionés con la noticia del descubrimiento de un nuevo mundo. Y, aunque hablar del tiempo (atmosférico) suene a tópico, lo cierto es que palabras como las pronunciadas por el regidor de la villa real fueron las más escuchadas ayer en Baiona, cuyos vecinos y visitantes tenían ganas de vivir una Festa da Arribada sin abrir el paraguas. Sobre todo después de un Entroido fallido, ya que, al menos en Baiona, se tuvo que cancelar por lluvia. Por eso, baioneses y forasteros se desquitaron vestidos de época para retroceder a 1493 durante un fin de semana.
A mediodía ya se respiraba el espíritu de la Arribada y su característico olor a choripán. La fiesta, que cumple su trigésima edición y está declara de Interés Turístico Internacional, recibió a las máximas autoridades de la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra, Alfonso Rueda y Luis López, respectivamente, que antes de disfrutar de la amplia programación diseñada por el Concello, participaron en el acto conmemorativo del 533 aniversario de la llegada de «La Pinta» a Baiona. Este tuvo lugar frente al monumento dedicado a Martín Alonso Pinzón, el responsable de guiar la carabela al puerto baionés y poner a Baiona en el centro de la historia; escena que se representó a última hora de la tarde en la playa de A Ribeira y que se repetirá este domingo, a las 18.30 horas.
Durante las intervenciones institucionales, el presidente gallego definió la Arribada como «una de las grandes fiestas de Galicia» y ensalzó el potencial turístico de Baiona; mientras que su homólogo en la Diputación de Pontevedra definió la gesta como «un puente de más de 500 años que unió a Europa y América». Ambos, junto al alcalde y otras autoridades, depositaron una ofrenda de coronas de laurel en el monumento a Pinzón y se entregaron al disfrute de una fiesta en la que tienen cabida públicos de todas las edades.
Los más pequeños ocuparon el parque de A Palma, donde había multitud de juegos populares adaptados a la época medieval; los más aventureros pudieron contemplar diferentes espectáculos, desde combates de esgrima hasta torneos medievales, aunque se quedaron sin las habituales exhibiciones de cetrería, este año suspendidas por la gripe aviar.
Los más golosos pudieron elegir entre variedad de propuestas gastronómicas en los puestos del Real Mercado, que vuelve a abrir hoy a las 10 horas para vivir la última jornada de una Arribada que conmemora el día en el que Baiona amplió los horizontes del mundo.
