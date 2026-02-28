Baiona invoca su pasado colombino en la Festa da Arribada

Aunque el cielo amaneció este viernes encapotado sobre la villa de Baiona, el sonido de los cañones de la Fortaleza anunciando el comienzo de la Arribada a las diez de la mañana espantó, con el transcurso del día, las nubes que a menudo suelen deslucir la fiesta que conmemora la llegada de la carabela «La Pinta» a Baiona con la primicia mundial del descubrimiento de América en 1493.

Así, ante la previsible llegada de miles de personas durante todo el fin de semana con ganas de disfrutar de esta fiesta declarada de Interés Turístico Internacional sin estar pendientes del paraguas, la primera jornada se vivió con especial ilusión entre la población local.

Espectáculo nocturno, este viernes en Baiona. / Marta G. Brea

Vecinos y vecinas aprovecharon el primer y único día sin muchedumbres para visitar los puestos de artesanía y gastronomía, que no pueden faltar en cualquier fiesta medieval que se precie. También se sucedieron diferentes pasacalles y, entre la gran oferta cultural, destacó el espectáculo de fuego y pirotecnia que, a través de malabarismos, danzas y acrobacias, transportó al público que llenó la playa de A Ribeira a otra época.

Al margen de la amplia oferta festiva para disfrutar a pie de calle, intra muros también se vivieron varios momentos que volvieron a conectar a Baiona con su pasado colombino. Así, en los jardines de la Casa de la Navegación se inauguró la placa en honor a Cristobal García Sarmiento, que pilotaba «La Pinta» cuando esta arribó a Baiona en 1493, donada por la Real Sociedad Palósfila Pinzoniana al Concello de Baiona con motivo del 50 aniversario del hermanamiento entre la villa real y Palos de la Frontera.

Musealización de la placa conmemorariva de la Arribada. / Marta G. Brea

También se descubrió la histórica placa de bronce que conmemora la efeméride que ocupa la Arribada y que el Concello retiró hace meses de la céntrica calle Elduayen por riesgo de robo. A partir de ahora, ocupará un lugar destacado en la Casa de la Navegación como pieza de museo.

La fiesta continuará hoy sábado, con la apertura del Real Mercado cuando vuelvan a sonar los cañones a las 10 horas. La programación no dará tregua en toda la jornada, destacando las citas que tendrán lugar en la playa de A Ribeira.