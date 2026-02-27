Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Stellantis23F GaliciaCelta-PAOKNaufragio y narcosubmarino O GroveDiálisis en casaRamadánPolvo en el aire
instagramlinkedin

«La tienda de los horrores», en Nigrán

El auditorio municipal de Nigrán será escenario mañana sábado, a las 20.00 horas, de la obra de teatro musical «La tienda de los horrores», a cargo de Teatro Arco Iris. Se trata de una comedia musical basada en la película homónima de 1960.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents