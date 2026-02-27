Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nigrán entierra el Kiko mañana

El Entroido finaliza mañana sábado en el Val Miñor con el popular Enterro do Kiko de Nigrán, que partirá a las 18.00 horas de la plaza de la biblioteca para ser velado, sentenciado e incinerado en el Torreiro de Parada a partir de las 19.00.

