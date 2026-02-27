Gondomar pone sus pistas deportivas a prueba de riadas

Las recurrentes inundaciones por la crecida de los ríos Miñor y Zamáns afectan de lleno a las pistas deportivas de As Cercas y aceleran el deterioro de unas instalaciones sometidas a un intensivo uso diario. De ahí que el Concello de Gondomar haya invertido 120.000 euros en su renovación, para prolongar su vida útil y para ampliar sus posibilidades con horario nocturno. La reciente reforma de este punto de encuentro local ha incluido no solo la mejora de pavimentos y la dotación de un nuevo sistema de drenaje, sino también la instalación de iluminación deportiva que permitirá utilizar las canchas a cualquier hora todo el año.

Se trata de una reforma financiada en su mayor parte con una ayuda del Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas de la Diputación de Pontevedra y con fondos municipales, que ha servido «modernizar y mejorar un espacio clave para el municipio, apoyando así el deporte base con instalaciones seguras, funcionales y adaptadas a las necesidades actuales», explica el alcalde, Paco Ferreira.

Los trabajos consistieron en la renovación completa de la pista de baloncesto, que presentaba un importante deterioro. Para ello se procedió al picado del firme existente y a la ejecución de una nueva base, mejorando de forma sustancial la estabilidad, la seguridad y la durabilidad de la superficie deportiva, sobre la que se colocaron cuatro canastas nuevas, dos de baloncesto reglamentarias y dos de minibasket, junto con su correspondiente marcaje, permitiendo un uso simultáneo.

El proyecto ha posibilitado la ejecución de un nuevo sistema de drenaje tanto en la pista de de baloncesto como en las de tenis, «una mejora fundamental para evitar acumulaciones de agua y proteger los pavimentos», señala el regidor. Las canchas de tenis también fueron pintadas y acondicionadas y Ferreira destaca su importancia para el municipio, ya que albergan los entrenamientos del club de tenis local, con 200 fichas federativas, lo que lo convierte en la entidad con mayor número de deportistas federados de Galicia. Además, son utilizadas también por numerosos deportistas no federados.

Asimismo, el Concello acometió la renovación del sistema de iluminación deportiva, que permitirá mejorar la visibilidad y la uniformidad lumínica del espacio y la seguridad de los usuarios. Esta mejora posibilita ampliar el uso de las instalaciones en horario nocturno, facilitando la conciliación de la práctica deportiva con la vida laboral y escolar, al tiempo que se reducen el consumo energético y los costes de mantenimiento.

La intervención se completará con el cambio de césped de la minicancha de fútbol, necesario para garantizar unas condiciones adecuadas de juego, mejorar la seguridad y prolongar su vida útil.