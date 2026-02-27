Charla con el escritor Fabián Plaza

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La librería Libraida de Gondomar acoge hoy a las 20.00 horas un encuentro con el escritor Fabián Plaza, autor de novelas como «Nada que ocultar» o «Pero el Fénix vuela», ganadora del XIV Premio de Novela Histórica Ciudad de Úbeda.

