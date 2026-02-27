Baiona inicia la Festa da Arribada con exposiciones y espectáculos

Los baioneses disfrutan hoy de la primera jornada de la Festa da Arribada, la suya, antes de que la multitud de visitantes abarrote la villa durante el fin de semana. Para este día de protagonismo local, el programa reserva emotivos actos con pueblos hermanos, inauguración de exposiciones para saborearlas con tranquilidad y también los espectáculos de calle, el Real Mercado y el gran espacio gastronómico del entorno de Santa Liberata.

A las 17.00 horas, en el jardín de la Casa da Navegación se presentará a los vecinos la placa dedicada a Cristóbal García Sarmiento, donada por parte de la Real Sociedad Palósfila Pinzoniana en el 50 aniversario del hermanamiento entre ambas municipalidades. Una hora más tarde, el cronista oficial de la villa, el historiador Anxo Rodríguez Lemos, abrirá la exposición «A gamela do mar de Baiona» con elementos de su propia colección etnográfica.

Uno de los grandes momentos de la jornada llegará a las 19.00 horas con la musealización de la placa de bronce que recuerda la llegada de la carabela La Pinta, retirada hace unos meses de la calle Elduayen por riesgo de robo tras registrarse varias sustracciones de elementos públicos del mismo material. Desde hoy podrá visitarse en la Casa da Navegación.

Todo está listo para recibir a miles de personas mañana y el domingo y entre los que más se preparan para ello se encuentran los actores y actrices que, dirigidos por la dramaturga Mónica Sueiro, pondrán en escena en la playa de A Ribeira la arribada de la carabela La Pinta con la noticia del Descubrimiento mañana sábado a las 20.00 y el domingo a las 18.30. Una treintena de intérpretes darán vida a los protagonistas del hito histórico, entre ellos reconocidos artistas del audiovisual gallego como Xosé Manuel Esperante, que será Pinzón, Fran Paredes en el papel de Cristóbal García Sarmiento, Mighello Blanco como Payo Veloso o Sergio Llauger como Rodrigo de Triana. Ayer realizaban el ensayo general en el propio arenal.