Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carta abierta marinero muerto CangasTraumatología ChuviRescate policial a un «camello»Contratos navalCelta-PAOKCatamarán lago de SanabriaAtaque perro Cangas
instagramlinkedin

«Sentimental Value», en el cineclub de Nigrán

El Cineclub Val Miñor Alice Guy proyecta hoy alas 20.00 horas en el cine municipal de A Ramallosa la cinta noruega «Sentimental Value», de Joachim Trier, nominada a mejor película en los Óscar. A continuación habrá un coloquio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents