Concerto na honra de Rosalía en Gondomar

O Concello de Gondomar celebra mañá venres 27 os actos do Día de Rosalía. Pola mañá, ás 11.30, alumnos dos institutos lerán poemas na praza adicada á escritora e pola tarde, no mesmo lugar ou no auditorio se chove, Antonio Barros ofrecerá o concerto «Canta Rosalía» ás 19.00.

