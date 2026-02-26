Concerto na honra de Rosalía en Gondomar

O Concello de Gondomar celebra mañá venres 27 os actos do Día de Rosalía. Pola mañá, ás 11.30, alumnos dos institutos lerán poemas na praza adicada á escritora e pola tarde, no mesmo lugar ou no auditorio se chove, Antonio Barros ofrecerá o concerto «Canta Rosalía» ás 19.00.