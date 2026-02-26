Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carta abierta marinero muerto CangasTraumatología ChuviRescate policial a un «camello»Contratos navalCelta-PAOKCatamarán lago de SanabriaAtaque perro Cangas
instagramlinkedin

Charla sobre la relación con América

El programa de la Festa da Arribada prosigue hoy con la charla «El tornaviaje a Galicia. Una relación de ida y vuelta con América», a cargo del doctor en historia Juan Monterroso. Será a las 20.00 en la Casa da Navegación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents