Festa da Arribada
Aceba celebra su XXV Cena Medieval y su XXIV aniversario
Redacción
Decenas de autónomos baioneses inauguraron la Festa da Arribada el pasado fin de semana en la vigésimo quinta cena medieval de la Asociación de Comerciantes e Empresarios de Baiona (Aceba), que aprovechó la cita anual para conmemorar también el vigésimo noveno aniversario de su nacimiento. El acto se desarrolló una vez más en el parador Conde de Gondomar y contó con la presencia de autoridades municipales y representantes de las federaciones provinciales del sector.
El colectivo rindió homenaje a José Luis Cabrera, recientemente jubilado y propietario durante años del establecimiento Deportes Gol, «por su compromiso y dedicación tanto al mundo del comercio local como al deporte en Baiona».
Durante la cena se sortearon premios como un recorrido en Talaso Atlántico, estancias en hoteles y una mariscada en Rocamar.
- El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
- ¿Qué es la poliposis nasal, que afecta a 25.000 habitantes del área? Otorrinolaringología del Chuvi te lo explica
- Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
- El aeropuerto de Vigo, premiado como mejor aeropuerto de Europa
- Povisa cierra la consulta de enfermería que sustituía con fotos la exploración del dermatólogo
- Localizan el cadáver de un hombre de 50 años flotando en el Puerto de Vigo
- Uno de los mayores expertos en cirugía de mama robótica opera en Vigo
- El naval ensancha su mercado a niveles inéditos: construye buques para 9 sectores distintos