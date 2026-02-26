Aceba celebra su XXV Cena Medieval y su XXIV aniversario

Decenas de autónomos baioneses inauguraron la Festa da Arribada el pasado fin de semana en la vigésimo quinta cena medieval de la Asociación de Comerciantes e Empresarios de Baiona (Aceba), que aprovechó la cita anual para conmemorar también el vigésimo noveno aniversario de su nacimiento. El acto se desarrolló una vez más en el parador Conde de Gondomar y contó con la presencia de autoridades municipales y representantes de las federaciones provinciales del sector.

El colectivo rindió homenaje a José Luis Cabrera, recientemente jubilado y propietario durante años del establecimiento Deportes Gol, «por su compromiso y dedicación tanto al mundo del comercio local como al deporte en Baiona».

Durante la cena se sortearon premios como un recorrido en Talaso Atlántico, estancias en hoteles y una mariscada en Rocamar.