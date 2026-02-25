La Xunta respalda el servicio conjunto de taxis del Val Miñor, el primero de Galicia

El área de prestación conjunta (APC) de servicio de taxi del Val Miñor inicia sus trámites con el respaldo de la Xunta y será la primera que opere en toda Galicia. Así lo ha manifestado este miércoles la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, tras presidir una reunión de la Comisión Especial de Transporte Público en Vehículos de Turismo (CEVT) del Consello de Galego de Transportes en Santiago, en la que se abordó la solicitud de los concellos de Baiona, Nigrán y Gondomar para su creación y se evaluó como favorable de manera unánime.

El objetivo de esta nueva prestación es mejorar la cobertura del servicio de taxi, tal y como demandan desde hace años los propios afectados, con un sistema de licencias compartidas que les permitirá operar en toda la comarca con un régimen de tarifas único, paradas comunes, turnos coordinados para garantizar la cobertura continua del servicio.

Los concellos de Baiona, Gondomar y Nigrán disponen de 13, 19 y 22 licencias de taxi, respectivamente, por lo que la APC del Val Miñor pasará a contar con un total de 54 para una población superior a los 45.000 habitantes, el triple en verano, y la gestionará la Mancomunidade do Val Miñor.

La reunión de este miércoles en Santiago. / Luis Polo

El alcalde de Baiona, Jesús Vázquel Almuiña, actual presidente de la Mancomunidade, y el concejal de Mobilidade de Nigrán, Diego García Moreira, participaron en el encuentro. Ahora el organismo supramunicipal deberá elaborar y aprobar la ordenanza común que establezca las tarifas y regule el servicio que se espera comience a funcionar este año.

La directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, también acudió, al igual que representantes de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), de colectivos de taxistas, consumidores y de los sindicatos UGT y CIG.

Todos mostraron su conformidad con el nuevo servicio y la Xunta recuerda que cualquier otra zona de la comunidad puede solicitar esta medida en caso de concellos con continuidad geográfica e influencia recíproca.