Se hunde una calle en el centro de Nigrán por acumulación de agua

Las consecuencias de los recientes temporales siguen aflorando más de una semana después en Nigrán. La acumulación de agua por las fuertes precipitaciones ha hecho que una de las principales calles del centro urbano, la rúa Reverendo José María Pérez Alonso, se hundiese literalmente. El asfalto ha cedido y ha dejado un socavón de cuatro metros de profundidad y al menos otros tantos de diámetro. El agujero se extiende por los dos carriles del vial y ha obligado al Concello a cortarlo hasta que esté lista la reparación. Operarios municipales trabajan en ello ayudados de maquinaria pesada.

El hundimiento no fue repentino, sino que comenzó hace semanas con un pequeño agujero que ha acabado por convertirse en un enorme socavón que podría haberse tragado hasta un coche. Afortunadamente el vial que comunica el barrio de O Ceán, donde se ubican la iglesia de San Félix, el cementerio o la escuela de música (antigua biblioteca) con la PO-552 fue cerrado al tráfico por parte del Concello para evitar riesgos en cuanto se apreció la grieta y no circulaba ningún vehículo cuando la estructura se derrumbó por completo.

Operarios municipales trabajan en la reparación del gran socavón. / Alba Villar

Y es que la carretera fue construida, explica el alcalde, Juan González, en los años 30 del pasado siglo sobre un regato y un antiguo lavadero que pocos recuerdan ya en la zona de Bel, como se conoce popularmente el lugar próximo a la casa consistorial. El cauce fue canalizado en su momento y ahora la acumulación de agua en el terreno ha hecho que finalmente se desplomase el asfalto.

Algo similar ocurrió hace dos semanas en una de las laderas de Monte Lourido, donde se produjo un corrimiento de tierras que obligó a cortar también el acceso rodado a la urbanización. “A terra xa non aguanta máis”, decía entonces el regidor.

Las obras están en marcha. Un tramo de cien metros del vial permanecerá cerrado a la circulación hasta que terminen. Los trabajadores municipales tendrán que reforzar la canalización del regato de Bel y reponer la cimentación y el asfalto, indica González.

Desvíos

Los vecinos del entorno han de desviarse por las calles Teixugueiras y Volta do Médico, que comunican también con el centro urbano nigranés.

Los estragos de los últimos temporales afectaron inicialmente en Nigrán al litoral. La fuerza del mar arrasó las dunas de Praia América y Panxón y causó importantes daños en varios puntos, especialmente en el paseo marítimo de Panxón, que permanece cerrado. La intención del gobierno municipal es reabrirlo en breve. Según indica el alcalde, se colocarán vallas resistentes en sustitución de la barandilla que se llevó el oleaje para ofrecer “todas as garantías de seguridade aos viandantes”.

Noticias relacionadas

El gobierno municipal espera la visita de técnicos de la Jefatura de Costas para valorar los daños y buscar soluciones de futuro para el entorno.