Juventud
Gondomar ofrece talleres de sexualidad y fomento de la lectura
Redacción
«Abrindo portas» y «Deseñando a miña sexualidade 2026» se titulan los dos nuevos programas de actividades que ofrece la Concellería de Xuventude de Gondomar, que dirige Nuria Lameiro, para fomentar la lectura y ofrecer herramientas que permitan a los adolescentes identificar y romper dinámicas afectivo-sexuales tóxicas.
La actividad literaria, bajo el lema «Un libro aberto, unha mocidade esperta», pretende estimular la creatividad y fortalecer habilidades intelectuales y emocionales. En colaboración con las librerías Libraida y El Rincón de Nubia, la Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX) presentará cada último viernes de mes en Instagram una selección de libros de interés para los jóvenes.
La propuesta de educación sexual se centra este año en el «Amor propio fronte os mitos do amor romántico» y se dirige a estudiantes de entre 13 y 14 años de los institutos locales, entre los que promueve el respeto, el consentimiento, los límites y la diversidad. El primer encuentro tendrá lugar este viernes, día 27, en los centros.
- El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
- El calvario de una funcionaria en un minipiso de Vigo: «No me ducho y como crudo»
- El consumo problemático de cannabis en universitarios: ellas por malestar emocional y en ellos ligado al policonsumo y las conductas de riesgo
- ¿Qué es la poliposis nasal, que afecta a 25.000 habitantes del área? Otorrinolaringología del Chuvi te lo explica
- Localizan el cadáver de un hombre de 50 años flotando en el Puerto de Vigo
- Aluvión de solicitudes para los pisos «asequibles» del Gobierno central en Vigo: «La cobertura está asegurada»
- Vigo introduce cambios en la Avenida de Madrid y Tráfico pide «extremar la precaución»
- El vecino atacado a dentelladas por dos perros en Cangas: «Estaba arrinconado y ya desvanecido»