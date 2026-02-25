Gondomar ofrece talleres de sexualidad y fomento de la lectura

«Abrindo portas» y «Deseñando a miña sexualidade 2026» se titulan los dos nuevos programas de actividades que ofrece la Concellería de Xuventude de Gondomar, que dirige Nuria Lameiro, para fomentar la lectura y ofrecer herramientas que permitan a los adolescentes identificar y romper dinámicas afectivo-sexuales tóxicas.

La actividad literaria, bajo el lema «Un libro aberto, unha mocidade esperta», pretende estimular la creatividad y fortalecer habilidades intelectuales y emocionales. En colaboración con las librerías Libraida y El Rincón de Nubia, la Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX) presentará cada último viernes de mes en Instagram una selección de libros de interés para los jóvenes.

La propuesta de educación sexual se centra este año en el «Amor propio fronte os mitos do amor romántico» y se dirige a estudiantes de entre 13 y 14 años de los institutos locales, entre los que promueve el respeto, el consentimiento, los límites y la diversidad. El primer encuentro tendrá lugar este viernes, día 27, en los centros.