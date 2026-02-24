Nigrán operará este año con un presupuesto municipal récord de 18,4 millones

El presupuesto municipal de Nigrán se incrementa este año en algo más de un millón de euros respecto a 2025, un 5,98%, para alcanzar la cifra récord de 18,4 millones. La mitad, 9,2, se reservan al capítulo de inversiones, de los que 4,5 corresponden a la construcción del futuro espacio deportivo de Porto do Molle, para el que el Concello ha puesto en marcha un concurso de ideas cuyo ganador redactará el proyecto. Son datos que aporta el gobierno municipal socialista, que con su amplia mayoría aprobará el documento económico en el próximo pleno, previsto en una semana, el martes 3 de marzo.

La mayoría de las inversiones se sufragarán con fondos procedentes de otras administraciones. Para costear la ambiciosa área deportiva el Ayuntamiento utilizará la cantidad que ganó a Zona Franca en los juzgados por el aprovechamiento urbanístico del desarrollo del parque empresarial. A esos 4,5 millones que el Consorcio aportó por sentencia judicial se suman otros 2 del Plan +Provincia de la Diputación, que servirán para ejecutar la remodelación de las calles Pateira, Carballeira y Rubido, además del plan de asfaltados previsto este año por 750.000 euros y la rehabilitación de 7 lavaderos por 246.000 euros. Se completará con esta subvención la acera de San Roque de Camos hasta el Pazo da Touza por 85.826, entre otras obras.

Dentro del Plan Provincia Extraordinario se incluyen las remodelaciones de la casa consistorial por 850.000 euros y del espacio deportivo Dunas de Gaifar por un millón. Gracias a la línea de ayudas del organismo provincial para instalaciones deportivas se renovará el césped artificial de Condomínguez (189.491 euros) y la cubierta del pabellón de Panxón (188.000). No figuran en el proyecto económico las subvenciones estatales del plan EDIL (Estrategias de Desarrollo Urbano Integrado Local) de 600.000 euros que se destinarán a la remodelación del cine municipal de A Ramallosa.

El nuevo presupuesto recoge las licitaciones más elevadas de la historia del Concello. Para el servicio de recogida de basura, limpieza viaria y playas —que se encuentra en proceso de contratación por 33 millones a diez años— reserva la partida correspondiente a este año, 2,7 millones. Lo mismo ocurre con la del Servicio de Axuda a Domicilio (SAF), para el que incluye 1,2 millones, o para el contrato de mantenimiento de zonas verdes, para el que prevé 334.000 euros. El canon de Sogama se llevará 937.000 euros.

Se trata de un presupuesto «de carácter social», tal y como destaca el alcalde, «fiel á nosa filosofía de ‘Un Nigrán para todos’, e non se produce nin un mínimo recorte grazas á boa situación económica de Nigrán, polo que aumentamos partidas ou creamos novas destinadas a sectores da poboación con menos recursos), explica. En este sentido, subraya la incorporación de más subvenciones a colectivos como Galiclown (payasos que ofrecen risoterapia a niños hospitalizados» o la subida de las ayudas a entidades como Avelaíña o el centro Juan María. Se mantiene además la aportación de 30.000 euros para la cooperación internacional que acerca a Nigrán al compromiso marcado por ley de que las administraciones dediquen antes de 2030 el 0,7% de su presupuesto a este fin.

Noticias relacionadas

Todo ello es posible, destaca Juan González, «pola situación económica inmellorable de Nigrán, con débeda cero, sen ningún crédito e cada vez máis capacidade para levar adiante novas cuestións de índole social que revertirán na calidade de vida de toda a veciñanza».