La gripe aviar deja a la Arribada sin exhibiciones de cetrería

La fiesta de la Arribada, recreación de la llegada de la carabela La Pinta al puerto de Baiona con la noticia del descubrimiento de América, se quedará este año sin una de sus actividades más características: la exhibición de cetrería y exposición de aves rapaces.

Debido a la situación sanitaria derivada de la gripe aviar, la Xunta de Galicia ha informado desfavorablemente a la solicitud del Concello de Baiona, que este año pone en cuarentena la cetrería en su Fiesta de Interés Turístico Internacional, que se celebrará este fin de semana.

Desde el gobierno municipal de Baiona indican que la decisión responde a criterios estrictamente sanitarios y de protección de la salud pública, siguiendo las recomendaciones de las autoridades competentes en materia de salud animal.

«La presencia y concentración de aves en eventos multitudinarios puede suponer un riesgo potencial de propagación, por lo que se ha optado por aplicar el principio de precaución», explican desde el Concello, recordando que la Arribada, declarada congrega a miles de visitantes, por lo que la organización prioriza la seguridad y cumplimiento de la normativa vigente, siendo esta una medida exclusivamente preventiva y temporal.