Los mejores cómicos de Galicia actuarán en Gondomar

Artistas de la talla de Carlos Blanco, Arantxa Treus y Jazmín Abuín, Pepo Suevos o Isi pasarán esta primavera por el auditorio Lois Tobío de Gondomar entre marzo y mayo.

El Concello programa un ciclo de humor en colaboración con la Axencia Galega das Industrias Culturais, que arrancará el próximo día 7 de marzo con la obra de teatro «Bernarda», de Malasombra Producións. Pepo Suevos ofrecerá un monólogo el día 8 y Carlos Blanco, el 15. El día 22 actuarán Carmen Méndez, Ledicia Sola y Marta Doviro, mientras que Isi lo hará el 12 de abril. Arantxa Treus y Jazmín Abuín llegarán el 19 de abril y Os Carunchos, el 10 de mayo con espectáculo en el exterior. Todas las funciones serán a las 19.00 con entradas a 5 euros que pueden adquirirse en la taquilla de la web municipal.