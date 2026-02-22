Ciclo de humor
Los mejores cómicos de Galicia actuarán en Gondomar
Carlos Blanco, Arantxa Treus y Pepo Suevos, entre los artistas programados de marzo a mayo
Artistas de la talla de Carlos Blanco, Arantxa Treus y Jazmín Abuín, Pepo Suevos o Isi pasarán esta primavera por el auditorio Lois Tobío de Gondomar entre marzo y mayo.
El Concello programa un ciclo de humor en colaboración con la Axencia Galega das Industrias Culturais, que arrancará el próximo día 7 de marzo con la obra de teatro «Bernarda», de Malasombra Producións. Pepo Suevos ofrecerá un monólogo el día 8 y Carlos Blanco, el 15. El día 22 actuarán Carmen Méndez, Ledicia Sola y Marta Doviro, mientras que Isi lo hará el 12 de abril. Arantxa Treus y Jazmín Abuín llegarán el 19 de abril y Os Carunchos, el 10 de mayo con espectáculo en el exterior. Todas las funciones serán a las 19.00 con entradas a 5 euros que pueden adquirirse en la taquilla de la web municipal.
- El Concello debe pagar a la familia del bombero fallecido en Vigo porque asumió responsabilidades superiores a su cargo
- Demoras nocturnas de hasta cuatro horas en urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro pese a estar vacía la sala de espera
- Herido grave en Vigo tras ser atropellado por un bus de Vitrasa en Pizarro
- «Los hidrocarburos pueden favorecer que en Galicia haya más cáncer de vejiga»
- Arrancan los Trenes Turísticos de Galicia con 13 rutas en 2026: «Olvídate del coche y disfruta»
- Nadie puja por los 23 chalés ilegales de A Regueira tras cinco días de subasta
- Retales Lidia: la historia de una emprendedora viguesa que abrió su tienda en 1971 y hoy es un negocio familiar
- Un vecino de Vigo a juicio acusado de quedarse con la herencia de sus hermanos y sobrinos