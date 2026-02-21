O consentimento, no Café en Igualdade

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O terceiro Café en Igualdade que o Concello de Nigrán organiza co establecemento O Cafeciño, na Ramallosa, será este luns 23 a partires das 17.30 e abordará o consentimento como base de calquera relación sa.

