Lucenza honra a Rosalía en Patos

A asociación Lucenza-Ateneo de Nigrán e o bar Malabar Pénjamo organizan hoxe ás 12.00 unha homenaxe a Rosalía de Castro con lectura de poemas e degustación do caldo de gloria.

