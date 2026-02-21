Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Entroido

Doce comparsas enchen de fantasía as rúas nigranesas

Centos de persoas acompañaron onte desde as beirarrúas o acto central do Entroido de Nigrán. Finalmente foron doce as comparsas que desfilaron polas principais rúas do municipio, que desplegaron cerca dun milleiro de persoas de toda a área de Vigo polo «sambódromo» oficial para enchelo de luz e defantasía. Criaturas do monte, personaxes do circo, lendas galegas, e ata un grupo de virus alumearon e tinguiron de cores a noite nigranesa á espera do peche do programa o vindeiro sábado 28 co Enterro do Kiko de Parada.

