Encuentro feminista mañana en Baiona

Podemos Baiona convoca mañana sábado en el multiusos Ángel Bedriñana (bajo la plaza de abastos) a las 19.00 horas un encuentro de diálogoy reflexión sobre la situación del feminismo en el municipio en los últimos años. El acto incluye un taller para crear material con el que conmemorar y reivindicar el 8 de marzo.