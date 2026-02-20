David Reinero abre o ciclo de xornalismo

Os Faladoiros do IEM «Xornalismo e información» comezan hoxe coa intervención do xornalista baionés David Reinero, que traballa en Praza Pública tras pasar por El País, Xornal de Galicia e Atlántico Diario. Falará «De onde saen as noticias?» ás 20.00 na aula de cultura Ponte de Rosas de Gondomar.