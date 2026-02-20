Clases de internet en Chandebrito

La asociación Chandebrito 1807 organiza en marzo y abril dos jornadas formativas sobre el manejo de internet. Los días 16, 20 y 23 de marzo, los asistentes aprenderán a buscar contenidos culturales y de ocio de 17.00 a 20.00. Los días 10, 13 y 17 de abril, en el mismo horario, recibirán formación sobre trámites con la Seguridad Social.