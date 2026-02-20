Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Detenido expríncipe AndrésMadre joven muerto por una fotoMarinero Cangas fallecidoPAOK - CeltaPisos turísticos Galicia«Esclavitud» laboral internas
instagramlinkedin

Clases de internet en Chandebrito

La asociación Chandebrito 1807 organiza en marzo y abril dos jornadas formativas sobre el manejo de internet. Los días 16, 20 y 23 de marzo, los asistentes aprenderán a buscar contenidos culturales y de ocio de 17.00 a 20.00. Los días 10, 13 y 17 de abril, en el mismo horario, recibirán formación sobre trámites con la Seguridad Social.

TEMAS

  1. El Centro Comercial Camelias busca revitalizarse con la incorporación de una cadena de gimnasios
  2. Galicia encara la undécima borrasca del año, Pedro, con una tregua para el fin de semana
  3. La madre del joven vigués electrocutado en un aerogenerador, sobre la detención de sus amigos: «Es innecesario, no tienen la culpa de su muerte»
  4. La «nueva esclavitud»: jornadas de 24 horas, sin comida y sin saludar al vecindario
  5. Muere un marinero de Cangas por un accidente en un barco de la armadora del «Villa de Pitanxo» en Uruguay
  6. La Xunta amplía el plazo a los propietarios de 150.000 hectáreas de monte para que paguen sus deudas
  7. Detienen a los amigos del joven de Vigo electrocutado en un aerogenerador de Burgos por un reto
  8. «Yibrán me decía: “Mamá, sé que moriré joven, pero no quiero ser un viejo que no ha vivido por miedo”»

José Antonio Fondevila: «En vez de pintar lo que veo, lo real, ahora tengo tendencia a pintar ideas»

José Antonio Fondevila: «En vez de pintar lo que veo, lo real, ahora tengo tendencia a pintar ideas»

Susana Romero, reumatóloga: «Vemos casos frecuentes de arteritis de células gigantes en la provincia»

Susana Romero, reumatóloga: «Vemos casos frecuentes de arteritis de células gigantes en la provincia»

Tomiño creará un gran punto de encuentro vecinal junto a la iglesia de Santa María de Tebra

Tomiño creará un gran punto de encuentro vecinal junto a la iglesia de Santa María de Tebra

Vilagarcía cierra 2025 con el doble de agresiones sexuales que el año anterior

Vilagarcía cierra 2025 con el doble de agresiones sexuales que el año anterior

Proyecto de turismo rústico en Beluso (Bueu)

Proyecto de turismo rústico en Beluso (Bueu)

Os «Espantallos» de Manuel Sendón, na Fundación Laxeiro

Os «Espantallos» de Manuel Sendón, na Fundación Laxeiro

López Campos minimiza a perda de falantes: «As notas medias en galego e castelán son equivalentes»

López Campos minimiza a perda de falantes: «As notas medias en galego e castelán son equivalentes»

Un nuevo plan de turismo rústico en Bueu: ocho cabañas en Forqueiros

Un nuevo plan de turismo rústico en Bueu: ocho cabañas en Forqueiros
Tracking Pixel Contents