Caldo de Gloria por Rosalía en Couso

A comunidade de montes de Couso, en Gondomar, convoca un xantar de homenaxe a Rosalía este domingo ás 14.00 na casa veciñal da parroquia. Os asistentes degustarán de balde o «caldo de gloria» do poema «Miña casiña, meu lar» e cocido a 25 euros por persoa. As reservas poden facerse no 606198977.