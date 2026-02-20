Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caldo de Gloria por Rosalía en Couso

A comunidade de montes de Couso, en Gondomar, convoca un xantar de homenaxe a Rosalía este domingo ás 14.00 na casa veciñal da parroquia. Os asistentes degustarán de balde o «caldo de gloria» do poema «Miña casiña, meu lar» e cocido a 25 euros por persoa. As reservas poden facerse no 606198977.

José Antonio Fondevila: «En vez de pintar lo que veo, lo real, ahora tengo tendencia a pintar ideas»

Susana Romero, reumatóloga: «Vemos casos frecuentes de arteritis de células gigantes en la provincia»

Tomiño creará un gran punto de encuentro vecinal junto a la iglesia de Santa María de Tebra

Vilagarcía cierra 2025 con el doble de agresiones sexuales que el año anterior

Proyecto de turismo rústico en Beluso (Bueu)

Os «Espantallos» de Manuel Sendón, na Fundación Laxeiro

López Campos minimiza a perda de falantes: «As notas medias en galego e castelán son equivalentes»

Un nuevo plan de turismo rústico en Bueu: ocho cabañas en Forqueiros

