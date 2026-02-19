Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El vecindario de Belesar recupera la tradición del Entroido

La parroquia baionesa de Belesar disfrutó de su Entroido y da por recuperada de forma total una tradición olvidada. Desde 2022, vecinos y vecinas engalanan tractores con flores para celebrar el Carnaval y organizan un desfile. Este año la actividad comenzó a las 17.00 horas del martes con cuatro tractores engalanados. Unas trescientas personas disfrutaron de la jornada.

